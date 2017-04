Pioli, mai pensato a dimissioni

MILANO, 29 APR - "Non ho mai pensato alle dimissioni e mai ci penserò. Si è persa troppo energia parlando del mio futuro e poco del presente dell'Inter. Per costruire un buon futuro, bisogna costruire un buon presente": così il tecnico dell'Inter Stefano Pioli smentisce la notizia, circolata dopo la partita di Firenze, secondo la quale avrebbe dato una disponibilità a dimettersi in seguito alla sconfitta del Franchi.