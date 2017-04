Montella, Milan punta a Europea league

CARNAGO (VARESE), 29 APR - Raggiungere l'Europa League "per mettere un timbro al campionato". Questo l'imperativo di Vincenzo Montella, convinto che il suo futuro al Milan non sia legato alla conquista del 6/o posto. "La società si è esposta in maniera decisa, fra gentiluomini non c'è problema. Dal mio punto di vista, il risultato finale non cambia nulla" ha detto Montella alla vigilia della gara di Crotone, augurandosi che le voci di mercato non distraggano i giocatori: "Non mi interessa parlare di futuro, la nostra intenzione, mia e della società, è continuare con questo gruppo e cercare di migliorarlo. Il resto sono quasi tutte speculazioni, la squadra non deve farsi distrarre. Dobbiamo concludere una stagione che è eccessivo dire entusiasmante, ma in cui la squadra è diventata un gruppo, lotta per l'Europa League, e ha vinto una coppa contro una squadra imbattibile come la Juventus. Abbiamo bisogno di mettere un timbro al campionato, non è facile ma il gruppo ha dimostrato di saper vivere situazioni anomale".