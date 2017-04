Zeman, a Cagliari con le motivazioni

PESCARA, 29 APR - "Io ho le motivazioni giuste anche oggi e voglio fare bene, ma soprattutto non voglio fare brutte figure. Credo che anche la squadra voglia far bene da qui fino alla fine come me. Il Pescara ha buoni giocatori in rosa, ma non è riuscito a giocare da squadra. Però credo che, se ci sono diversi ragazzi che vogliono rimanere, me lo devono dimostrare sul campo. In queste ultime partite voglio proprio vedere chi può essere utile e può darci una mano nella prossima stagione. Non ho preclusioni, ma oggi non posso dire quanti calciatori di questa rosa rimarranno. Starà a loro dimostrare di poter far bene". Queste le parole del tecnico del Pescara, Zdenek Zeman, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia della gara di campionato con il Cagliari, in programma domani alle 15 al Sant'Elia.