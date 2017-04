Delneri, Udinese ha tutto da guadagnare

UDINE, 29 APR - "Non abbiamo niente da perdere, tutto da guadagnare". L'Udinese andrà a Bologna "per giocare la sua partita", chiarisce il tecnico Gigi Delneri nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il tecnico si attende di avere "più chiaro l'obiettivo finale" dopo la trasferta del Dall'Ara e la prossima gara in casa con l'Atalanta. "Dobbiamo pensare solo a noi stessi, senza guardare tanto gli altri, per fare più punti possibili - ha aggiunto Delneri - Domani sarà una partita tra due squadre che, per motivi diversi, devono dimostrare ancora qualcosa: il Bologna per superare la loro quota di fine anno e noi per avere speranze di scalare ancora un pochino la classifica". "Noi giocheremo per fare nostra la partita, considerando che il Bologna è una squadra di qualità, da tenere sott'occhio, che vuole dimostrare di valere un'altra classifica, ma che forse in questo momento non ha tanti cambi", ha concluso Delneri.