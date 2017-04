Mourinho, emergenza? Giocherò anch'io...

ROMA, 29 APR - "Sto lavorando duro in palestra, anch'io potrei essere un'opzione: Mourinho e Tuanzebe contro lo Swansea...". Mostra di non aver perso il buon umore, José Mourinho, nonostante i grossi problemi di formazione per il finale di campionato del suo Manchester United, a partire dal match di domani all'Old Trafford contro i gallesi. Agli infortunati Ibrahimovic, Mata, Pogba, Rojo, Smalling, Jones e Fosu-Mensah, si è aggiunto Fellaini, squalificato per tre giornate dopo i fattacci del derby. Ma il tecnico, in lotta per un posto in Champions e per la vittoria dell'Europa League, non può che sforzarsi di rimanere ottimista. "Mata e Pogba - spiega infatti il portoghese - dovrebbero tornare a disposizione per giovedì (a Vigo contro il Celta, ndr). Ma il problema maggiore - ammette poi - è al centro della difesa". Per questo, quindi, domani avranno una chance i giovani Bailly e Tuanzebe. Così come il rientrante Rooney sarà impiegato a centrocampo, in un reparto dove attualmente gli unici di ruolo sono Herrera e Carrick.