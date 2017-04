Mattioli, Spal pronta a festeggiare

ROMA, 28 APR - "Per la promozione non credo che succeda tutto e subito, ma spero si possa festeggiare nelle prossime settimane". Lo ha detto a Radio Crc Walter Mattioli, presidente della Spal ad un passo dallo storico ritorno nella massima serie italiana. "La Spal manca dalla Serie A da 49 anni e, tra l'altro, a maggio io festeggio 30 anni di presidenza. Sono partito dalla Giacomense; poi, 4 anni fa il sindaco di Ferrara ci chiamò e siccome siamo tutti grandi tifosi della Spal, abbiamo accettato la sua richiesta orgogliosi ed entusiasti di quest'avventura. Sono stati 4 anni fantastici e la città adesso è euforica. Semplici? Ancora non ha firmato, ma sono sicuro che nei prossimi giorni lo farà, perché vuole restare; io farò di tutto per trattenerlo". "Credo molto nel progetto italiano - ha aggiunto Mattioli - Preferisco far giocare e crescere i nostri giovani. Poi, a volte bisogna scegliere un mix, come ho fatto per esempio prendendo Floccari che, in punta di piedi, ha messo la sua professionalità al nostro servizio".