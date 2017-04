Allegri, bene non sentirci invulnerabili

ROMA, 29 APR - Con il pari di Bergamo la Juventus rallenta il passo scudetto, ma Allegri vede il lato positivo, a quattro giorni dalla semifinale di Champions con il Monaco: "Non sentirci invulnerabili - commenta via social il tecnico bianconero - ci darà la spinta per migliorarci in vista di mercoledì, dove dobbiamo tornare la Juve concentrata per 95 minuti". Per Dybala il 2-2 con l'Atalanta è soprattutto un altro passo verso il Tricolore: "Avanziamo verso il nostro obiettivo - scrive il trequartista argentino - Ora c'è una semifinale da vincere". Mentre Bonucci non risparmia le critiche: "Partita a due facce - osserva il difensore bianconero - Primo tempo non da Juve. Peccato non aver portato a casa la vittoria. Ora testa, cuore e gambe verso la partita di mercoledì".