Napoli: Koulibay, voglio 2/o posto

(ANSA) NAPOLI, 28 APR - E' l'oggetto del desiderio del Chelsea di Conte, De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo, ma prima che parta la telenovela estiva, Kalidou Koulibaly ha ben chiara la missione da portare a termine: "Nessuno nello spogliatoio non crede al secondo posto, possiamo rimontare la Roma ma dobbiamo vincerle tutte e cinque da qui alla fine della stagione". E' il difensore senegalese a suonare a carica per il Napoli che domenica sera deve affrontare la difficile trasferta di Milano contro l'Inter. "Sappiamo che in difesa abbiamo preso più gol dello scorso anno - ammette Koulibaly - Dobbiamo cominciare da domenica a non prendere gol, anche perché sappiamo che l'Inter davanti fa sempre ottime cose. Non credo a un'Inter in crisi: ci aspetta una partita difficile domenica, loro sono forti, hanno individualità importanti e sono molto pericolosi in attacco. L'Inter è in difficoltà ma noi dobbiamo restare concentrati, abbiamo bisogno di fare un grande partita, abbiamo bisogno di punti".