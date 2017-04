Dzeko: "Spalletti mi dà molta fiducia"

ROMA, 28 APR - "Spalletti mi dà molta fiducia e, per ogni attaccante, è importante avere la fiducia del proprio allenatore. Quando sai che ha fiducia in te è molto più facile, lo senti sul campo. Anche se ti critica talvolta, perché vuole che tu fai ancora meglio". La reazione avuta a Pescara al momento del cambio sembra già un ricordo lontano per Edin Dzeko, che si racconta in un'intervista al 'The Independent'. Il centravanti viene celebrato per i 35 gol stagionali con la Roma: "Giochiamo un calcio molto offensivo con alcuni grandi giocatori e questo rende più facile per me segnare. La squadra gioca per me, ricevo un sacco di assist". E a proposito di assist, il rammarico di Dzeko è quello di non aver incrociato prima Francesco Totti: "È un peccato che abbia 40 anni. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui 5-6 anni fa, perché sono sicuro che avrei potuto segnare molti più gol. A volte può essere frustrante, ma l'unica cosa che possiamo fare è provare a fare del nostro meglio e sperare in qualche passo falso della Juventus".