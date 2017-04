Nicola:Crotone deve essere straordinario

CROTONE, 28 APR - "In ogni partita, da qui alla fine del campionato, dovremmo essere straordinari". Davide Nicola carica il Crotone, in vista della sfida di domenica contro il Milan. "La necessità di fare punti - ha aggiunto - è di tutti, soprattutto da parte di chi ha degli obiettivi. Per noi è assolutamente necessario. Dobbiamo recuperare ancora tanti punti. Non ci interessa se sia l'Empoli o il Genoa, né chi è l'avversario di turno. Noi adesso siamo nelle condizioni di fare qualcosa di eccezionale: è difficile recuperare, ma nulla è impossibile". Il cammino del Crotone - 10 punti nelle ultime quattro partite - è pari solo a quello della Juventus capolista. "Paradossalmente - ha evidenziato Nicola - questa striscia positiva non ha avuto la valenza che ci aspettavamo, perché ha vinto anche l'Empoli. Questi risultati ci hanno dato maggiore sicurezza". L'allenatore del Crotone ha rivelato di aver studiato con la squadra attentamente il Milan: "Io non temo il Milan ma ne riconosco la qualità e la precisa identità di gioco".