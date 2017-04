Napoli: Koulibaly, si a rimonta su Roma

(ANSA) NAPOLI, 28 APR - "Vogliamo vincere tutte e cinque le partite che restano, crediamo nella rimonta e nel secondo posto". Lo ha detto Kalidu Koulibaly. Il difensore azzurro punta l'Inter: "Loro - spiega il senegalese - sono in un momento di difficoltà, ma hanno grandi individualità e sono pericolosi davanti. Dobbiamo riuscire a non prendere gol, poi miei compagni davanti sanno come farci vincere. La difesa sarà fondamentale, sappiamo che abbiamo preso più gol dell'anno scorso e ci dispiace, sappiamo che prendendo meno gol possiamo puntare in alto". Ultimo passaggio sul sogno scudetto. "Sarebbe fantastico - dice Koulibaly - tutti lo aspettano da molti anni e noi vogliamo regalare questa gioia ai tifosi. Erano in tantissimi a Sassuolo, non molte squadre possono aver un sostegno così".