Verratti al Barça: contatti agente-club

ROMA, 28 APR - L'ipotesi del passaggio di Marco Verratti dal Paris Saint-Germain al Barcellona comincia ad essere suffragata da qualche indizio più concreto delle semplici voci di mercato. Secondo il quotidiano spagnolo "Mundo Deportivo", infatti, l'agente del centrocampista 24enne Donato Di Campli è stato al Camp Nou due volte nel giro di una quarantina di giorni: la prima, in occasione della partita di Champions League dei blaugrana contro lo stesso Psg; la seconda, per la gara con la Juventus. Una circostanza, quest'ultima, molto meno spiegabile della prima se non, appunto, con un motivo specifico come quello di incontrare i dirigenti del Barcellona. Proprio quello che, rivela il giornale, sarebbe avvenuto: con gli intenti da parte del procuratore di sondare le reali intenzioni del club catalano e da parte della società di vedersi confermare come prima scelta del giocatore in caso di un suo addio a Parigi. Il Psg, dove Verratti approdò nel 2012, ha rinnovato lo scorso agosto il contratto con l'azzurro fino al 2021.