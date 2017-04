Cagliari-Pescara, prescrizioni a tifosi

CAGLIARI, 27 APR - Ancora prescrizioni della Prefettura per l'accesso allo stadio Sant'Elia in occasione delle partite del Cagliari. Per il prossimo match contro il Pescara, in programma domenica 30 aprile, come già successo per i due precedenti incontri casalinghi della squadra rossoblù, sono previste delle limitazioni. "L'accesso allo stadio - spiega la Prefettura - è consentito ai possessori dei 'voucher' esclusivamente nel caso in cui essi siano anche titolari della tessera del tifoso; i biglietti per l'ingresso sono incedibili e possono essere utilizzati per l'accesso al Sant'Elia esclusivamente dai diretti interessati, previa identificazione personale; per il settore ospiti, l'ingresso è consentito ai soli possessori della tessera del tifoso del Pescara". Le limitazioni sono scattate dopo gli incidenti avvenuti il 25 marzo scorso a Sassari: coinvolti un centinaio di tifosi rossoblù e un gruppo di supporter della Torres, mentre era in corso una partita amichevole.