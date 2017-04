Derby Manchester finisce senza reti

ROMA, 27 APR - Finisce a reti inviolate il derby di Manchester. Lo United di Mourinho ed il City di Guardiola non vanno oltre lo 0-0 in una partita contrassegnata da nervosismo nella parte finale di un match che vale l'accesso in Champions League. Ne è una prova l'espulsione di Fellaini all'84' al termine di una rissa scoppiata in campo. Nel finale gol annullato al City: Agüero lancia lungo in area, Gabriel Jesus segna ma e' colto in fuorigioco.