Palermo: Baccaglini tranquillizza tifosi

PALERMO, 27 APR - Dopo avere rispettato la data del 19 aprile, giorno di presentazione della società YW&F Global limited, che acquisirà il 100% delle azioni rosanero, Paul Baccaglini si prepara al closing del 30 aprile. Il presidente ha parlato dell'amara coincidenza tra closing e retrocessione, quasi inevitabile la prossima giornata contro la Fiorentina e ha tranquillizzato la tifoseria rosanero. "Finché non è tutto vidimato, non mi espongo, però possiamo tranquillizzare i tifosi", ha detto. Tutto pronto, quindi, per il piano B che prevede "un direttore sportivo e un allenatore che sappiano vincere la Serie B - ha concluso -. Non ci sono mezzi termini: l'anno prossimo dobbiamo vincere la Serie B. La A e la B sono campionati diversi. Ci sarà una rivoluzione, ci sarà da costruire una squadra competitiva e capace di vincere il campionato con qualche giornata d'anticipo, così potremo pensare alla A".