Fiorentina: Kalinic ricorso respinto

FIRENZE, 27 APR - La Fiorentina non potrà contare su Nikola Kalinic anche per la trasferta di domenica prossima a Palermo. La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso presentato dal club viola per ridurre le due giornate di squalifica inflitte al proprio attaccante dopo l'espulsione al termine del derby perso con l'Empoli. Quindi, dopo quella con l'Inter, Kalinic salterà anche la prossima partita contro la formazione siciliana. Il suo rientro è previsto per la trasferta del 7 maggio con il Sassuolo. Per la seconda gara consecutiva sarà quindi Babacar a sostituire il centravanti croato e a guidare l'attacco viola.