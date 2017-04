Confederation: la Fifa sceglie Rocchi

ROMA, 27 APR - Ci sarà anche un po' di Italia, nella Confederation cup che, come da tradizione, si disputa esattamente un anno prima del Mondiale. Il torneo inizierà il 17 giugno, a San Pietroburgo, ma la Fifa ha già fatto sapere i nomi dei 36 arbitri ufficiali che rappresenteranno le sei confederazioni mondiali. Tra loro anche l'italiano Gianluca Rocchi, scelto assieme agli storici assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini. La preparazione per i direttori di gara è stata condotta nell'ambito del progetto arbitrale della Fifa per i Mondiali 2018, che prevede seminari di preparazione con sessioni pratiche e teoriche. Inoltre, gli arbitri vengono controllati e monitorati in modo continuativo dai migliori istruttori arbitrali del mondo. Nella loro preparazione, tutti i candidati sono stati supervisionati dal presidente del Comitato arbitri della Fifa, Pierluigi Collina, e del capo degli arbitri della Fifa, lo svizzero Massimo Busacca.