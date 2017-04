Moggi sarà consulente Partizani Tirana

ROMA, 27 APR - Radiato dal calcio italiano, Luciano Moggi riparte dall'Albania. L'ex direttore generale della Juventus sarà, infatti, il consulente del Partizani Tirana, uno dei club di punta del Paese balcanico, che ha pubblicato la notizia sul sito. Ottanta anni a luglio, l'ex dirigente anche di Lazio, Torino, Napoli e Roma è stato scelto, spiega la società, per la sua esperienza e le proprie competenze, grazie alle quali il club potrà raggiungere i massimi livelli non soltanto in patria, ma anche in campo internazionale". Moggi è stato presentato nell'hotel Villa Park, dove si trova in ritiro la squadra in vista del derby in programma domani contro il Tirana, dal presidente Demi e dai più alti dirigenti del club. "Sono contento di essere qui oggi con voi - ha detto Moggi -. Attraverso i miei collaboratori ho abbastanza informazioni sulla squadra e i giocatori. Conosco il clima dei derby, queste sono partite in cui devi dare l'anima e vi auguro di cuore di vincere domani".