Genoa:tifosi, no mafia solo amore maglia

GENOVA, 27 APR - "L'unica associazione alla quale appartengono i ragazzi della Nord è quella dell'amore per la maglia rossoblù". Così i tifosi del Genoa, che in una nota si firmano 'Gradinata Nord', rispondono alle accuse fatte nei giorni scorsi di fronte alla commissione Antimafia dal procuratore di Genova Cozzi che aveva parlato "di nutrita presenza di pregiudicati ed esponenti della malavita nel tifo organizzato del Genoa calcio" e di "comportamenti che si avvicinano molto a quelle delle organizzazioni di tipo mafioso". I tifosi annunciano per domenica una manifestazione per festeggiare la fine dei daspo per i loro colleghi condannati per la gara Genoa-Siena. "Dopo aver colpito altre tifoserie in Italia - si legge nel comunicato -, sono arrivate anche per la Gradinata Nord una serie di accuse di pura fantasia e totalmente false, ma che hanno radici chiare e che nascono dal fallimento delle politiche repressive all'interno degli stadi con il chiaro intento di proseguire l'opera di distruzione del movimento ultras".