Allegri: Spal merita A, spero già sabato

TORINO, 27 APR - "Auguro alla Spal di tornare in Serie A il più in fretta possibile, magari già sabato prossimo. Lo merita ampiamente". Così Massimiliano Allegri, che nella società ferrarese ha allenato nel 2004/2005: "Sono molto contento, è stato l'inizio della mia carriera dopo l'anno all'Aglianese - aggiunge il tecnico della Juventus -. Ferrara è una città che ha storia, in quell'anno alla Spal ho percepito la storia e la tradizione di Ferrara".