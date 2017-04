Verratti a Monaco: "Mancato di rispetto"

ROMA, 27 APR - Una mancanza di rispetto che si è tramutata in una figuraccia e questo a Marco Verratti proprio non è piaciuto. Aver vinto 5-0, ieri sera nella semifinale di Coppa di Francia, contro un Monaco imbottito di seconde linee e qualche ragazzo della Primavera all'azzurro del PSG non è affatto piaciuto: "Se fossi un giocatore del Monaco sarei incazzato nero con club e dirigenti - spiega -. In passato anche noi abbiamo avuto tante partite importanti da affrontare, magari abbiamo giocato con qualche riserva, ma non siamo mai arrivati al punto di schierare i ragazzi della Primavera per una semifinale di coppa. Magari ci poteva stare per i primi turni, non a questo livello della competizione. Una grande squadra deve puntare a vincere tutto, avrebbero dovuto gestirla meglio", ha concluso il centrocampista che poi passa ad analizzare la semifiale di Champions tra i monegaschi e la Juventus: "Sarà sicuramente una partita aperta a qualsiasi risultato".