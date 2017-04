Allegri: Atalanta, autostima è cresciuta

TORINO, 27 APR - L'Atalanta sulle orme della Juventus. Fatte le debite proporzioni, Massimiliano Allegri vede nei progressi dei bergamaschi la stessa strada percorsa dai bianconeri. "Ha fatto un'annata straordinaria - ha detto il tecnico della Juventus - è ricca di giocatori di valore, con un allenatore molto bravo. E nel corso della stagione è via, via cresciuta la consapevolezza, l'autostima. Per la Juve domani sarà una tappa di avvicinamento allo scudetto, per l'Atalanta all'Europa".