Veleni Barca-Malaga, denunciato Al-Thani

MADRID, 27 APR - Polemiche, accuse e veleni, a quattro giornate dalla fine della Liga. A far discutere sono le dichiarazioni dell'allenatore del Malaga, Michel Gonzalez, ex ala di punta del Real Madrid, che affronterà la 'sua' ex squadra proprio nella 38/a e ultima giocata di campionato, in casa. Il tecnico ha dichiarato, senza tanti giri di parole: "Preferirei che, prima dell'ultima giornata, fosse tutto deciso. Preferisco fare lo sparring partner della 'mia' ex squadra. Ma sono un professionista". Parole forse anche ingenue, che hanno acceso la miccia. Nelle prossime ore, il Barcellona denuncerà il presidente Abdullah Al-Thani, al Comitato anti-violenza del Consiglio supremo per lo sport, in relazione a un suo che ha rincarato la dose. "Con l'aiuto di Dio, vinceremo sul campo. Ma, dopo le bugie su Michel, la feccia della Catalogna non sentirà l'odore del campionato". La replica del Barca non si è fatta attendere: "Il club esprime rifiuto e indignazione per il contenuto del tweet".