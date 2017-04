Cagliari, via lavori stadio provvisorio

CAGLIARI, 27 APR - Sì della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli al nuovo stadio provvisorio del Cagliari. L'organismo che ha sede in Prefettura ha esaminato questa il progetto: l'esito è stato favorevole. Ora il conto alla rovescia può davvero iniziare: l'area del cantiere, nella zona dei parcheggi davanti al settore Distinti, è già stata consegnata al Cagliari calcio per l'inizio dei lavori e sono state sistemate le prime recinzioni. L'obiettivo è quello di realizzare, possibilmente entro l'inizio del campionato, un impianto in grado di ospitare le partite casalinghe dei rossoblù quando accanto inizieranno i lavori per la costruzione del nuovo stadio che manderà in pensione il S.Elia. Lo 'stadio a tempo' ospiterà la vecchia tribuna di Is Arenas (Quartu) e gli spalti presi dallo smantellamento del S.Elia: avrà una capienza di 16mila spettatori. Tutto dovrà essere pronto per agosto-settembre, avvio nuova stagione 2017-2018. I lavori invece per l'erede del S.Elia dovrebbero iniziare la prossima estate.