Contro tifo violento 'partita del cuore'

CAGLIARI, 27 APR - Una partita del cuore con in campo personalità del mondo istituzionale di Cagliari e Sassari e, contemporaneamente, uno studio dell'Università di Sassari per tracciare l'identikit del tifoso violento. Sono le decisioni prese ieri sera al termine della prima riunione della conferenza regionale permanente per la "de-radicalizzazione del tifo violento", in prefettura a Cagliari, programmata dopo gli incidenti avvenuti a Sassari il 25 marzo scorso, che ha visto coinvolti un centinaio di tifosi rossoblù e un gruppetto di supporter della Torres, quando era in corso una partita amichevole. "Al fine di disinnescare l'accesa rivalità tra le due tifoserie - spiega la Prefettura - è stata accolta la proposta del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, di organizzare per la fine del campionato, una partita del cuore, tra personalità appartenenti al mondo istituzionale di Cagliari e di Sassari, con una raccolta fondi a favore del cittadino siciliano rimasto coinvolto e danneggiato gravemente negli scontri del 25 marzo".