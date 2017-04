Fiorentina, domani ricorso su Kalinic

FIRENZE, 26 APR - Sarà discusso domani a Roma il ricorso presentato dalla Fiorentina per ridurre le due giornate di squalifica comminate a Nikola Kalinic dopo l'espulsione rimediata per proteste al termine della partita persa con l'Empoli. La società viola spera di poter avere a disposizione l'attaccante croato, che ha già scontato una giornata sabato scorso contro l'Inter, per la prossima trasferta a Palermo per cui restano al momento in dubbio gli acciaccati Gonzalo Rodríguez e Nenad Tomovic. Intanto dalla Turchia voci parlano di un Besiktas pronto ad aprire un contenzioso con la Fiorentina per avere un indennizzo dalla cessione al Wolfsburg di Mario Gomez avvenuta l'estate scorsa.