Atalanta: Cabezas, possiamo battere Juve

BERGAMO, 26 APR - "Ci siamo preparati bene a un appuntamento importante sulla strada per la qualificazione all'Europa League, lo spogliatoio è motivato e fiducioso di poter battere la Juventus". A due giorni dal match clou con la capolista, Bryan Cabezas promette a nome dell'Atalanta che i bergamaschi faranno di tutto per centrare il colpaccio: "La qualificazione alla coppa è un obiettivo di tutti, il mio a breve è il Mondiale Under 20 in Corea - prosegue il ventenne esterno mancino ecuadoriano, prelevato l'estate scorsa dall'Independiente del Valle -. Se Gasperini lo vorrà, sono a disposizione: sarebbe comunque la mia ultima partita stagionale, perché lunedì prossimo parto per l'Ecuador per la preparazione. Con la nazionale a febbraio sono stato vicecampione e capocannoniere del Sudamericano Under 20, il periodo di adattamenti al campionato italiano mi ha aiutato moltissimo". In attivo, in nerazzurro, Cabezas ha solo l'esordio il 15 aprile nell'1-1 sul campo della Roma quando subentrò a Kurtic al 67'.