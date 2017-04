Insigne, al Borussia mio gol più bello

(ANSA)- NAPOLI, 26 APR - "Per il gol al Bernabeu ho provato grandi emozioni, ma la mia rete più bella credo sia col Borussia Dortmund su punizione, vincemmo, poi i più significativi credo quelli in Coppa Italia in finale". Lorenzo Insigne passa in rassegna le sue reti pregiate nel corso di una diretta sui social network del Napoli con i tifosi. Insigne ha risposto alle tante domande arrivate dai supporter azzurri: "Avete un calore immenso - ha detto - seguivo il Napoli anche in C, l'affetto che c'è qui non c'è da nessuna parte. Spero che sarete sempre in tanti, solo così possiamo vincere tanti trofei". Insigne ha parlato anche delle partite più importanti con il Napoli. "La finale di Coppa Italia con la Fiorentina con la mia doppietta, l'esordio in A contro il Parma, la terza dico col Real Madrid. Ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questi livelli, già da piccolo per aiutare la famiglia mi svegliavo presto per andare a lavorare. Questi sacrifici vengono sempre ripagati, ora gioco col Napoli e sono fiero di quello che ho fatto".