Torino: De Silvestri, 15-20 gg di stop

TORINO, 26 APR - E' meno grave del previsto l'infortunio muscolare subito da Lorenzo De Silvestri in occasione della vittoria sul Chievo. Il difensore del Torino, sottoposto in giornata agli esami di rito, ha riportato una lesione di minima entità al bicipite femorale della coscia destra che verrà nuovamente rivalutata tra circa una decina di giorni. La prognosi attuale è stimabile in 15-20 giorni. Potrebbe quindi rientrare per le ultime gare della stagione. Prosegue intanto la preparazione della squadra in vista dell'impegno casalingo contro la Sampdoria. Assente Benassi, che ha usufruito di un giorno di permesso per la nascita del secondogenito, hanno svolto lavoro personalizzato gli altri infortunati, Ajeti, Iturbe, Molinaro e Obi. Contro i blucerchiati si candida a una nuova maglia da titolare Danilo Avelar, tornato in campo dal primo minuto 14 mesi dopo l'infortunio a un ginocchio.