Inter, Zhang Jindong sabato a Milano

MILANO, 26 APR - Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong è atteso a Milano nella giornata di sabato e sarà a San Siro per assistere alla sfida contro il Napoli di domenica sera. Una visita lampo, per il numero uno di Suning, che dopo la partita o al più tardi lunedì, farà ritorno in Cina. Non ci sarà invece il presidente Erick Thohir impegnato in Indonesia. Zhang incontrerà Stefano Pioli e tutti i dirigenti in un momento molto critico per l'Inter che non vince da più di un mese e ha conquistato solo due punti nelle ultime cinque gare. Tutti sono sotto esame e la partita contro il Napoli è determinante per il futuro.