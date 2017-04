Barcellona-Mathieu, è finita

BARCELLONA, 26 APR - Per il molto criticato centrale francese Jeremy Mathieu, 34 anni, la carriera al Barcellona sembra finita dopo il 3-0 subito dalla squadra catalana contro la Juventus a Torino nell'andata dei quarti di Champions. Lo scrive Sport, quotidiano di Barcellona, secondo cui nonostante il suo contratto scada nel 2018, "la dirigenza del club gli aprirà le porte perchè si trovi un'altra squadra, offrendogli un'uscita a costo zero". Con l'addio di Luis Enrique al Barcellona a fine stagione, il francese perderà il suo principale se non unico appoggio. L'asturiano lo ha sostenuto nonostante le critiche fino alla disastrosa partita contro la Juve. "La sua prestazione era stata tanto disastrosa che l'allenatore era stato costretto a sostituirlo" scrive Sport. Secondo il quotidiano catalano, Luis Enrique avrebbe fatto al francese nello spogliatoio di Torino una sfuriata "al limite dell'umiliazione".