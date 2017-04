Totti "proveremo a distruggere la Lazio"

ROMA, 26 APR - "Il derby è una partita diversa da tutte le altre. La Lazio è una squadra che sul campo cerchi sempre di distruggere, ma sempre col massimo rispetto. Per la città, per la Roma e per i tifosi cerchi sempre di dare il 101%, anche perché è una partita che vorresti sempre vincere". Così il capitano della Roma, Francesco Totti, in vista della stracittadina in programma domenica all'Olimpico. Il n.10, intervistato alla presentazione degli scarpini speciali a lui dedicati dalla Nike, non si è sbilanciato sul futuro evitando di etichettare il derby come l'ultimo in carriera: "Come mi immagino quello di domenica? Come tutti gli altri, da vincere. È importante perché sappiamo l'ultimo come è andato a finire, dobbiamo prenderci la rivincita", dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia.