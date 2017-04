Conte, scudetto? Testa bassa e pedalare

ROMA, 26 APR - "Questa partita l'abbiamo preparata a lungo perché sapevamo che non era una gara facile, contro una squadra molto forte e con giovani di talento. C'è voluto un grande sforzo e questo è un ottimo risultato, ma mancano ancora 5 partite, quindi testa bassa e pedalare". Così Antonio Conte dopo il 4-2 del suo Chelsea sul Southampton, ieri nell'anticipo di Premier League che ha portato i Blues a +7 sul Tottenham nella classifica provvisoria (oggi gli Hotspurs sono in trasferta sul campo del Crystal Palace). "Finora - ha aggiunto il tecnico - è stata una stagione straordinaria, soprattutto per quelle che erano le premesse e per il fatto che siamo rimasti gli stessi; anzi, abbiamo perso qualche pedina storica. Questo ci deve dare grande determinazione per fare qualcosa di straordinario. Per quanto riguarda me, resto orgoglioso del mio passato, soprattutto per quello che ho fatto con la Juventus: dopo due settimi posti, abbiamo vinto e costruito qualcosa d'importante e oggi il club bianconero sta dove deve stare".