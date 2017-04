Psg: Cavani prolunga fino al 2020

ROMA, 26 APR - In attesa dei colpi di mercato annunciati per l'estate, il Paris Saint-Germain consolida l'esistente con il prolungamento del contratto di Edinson Cavani fino al 2020. Lo comunica il club parigino sul proprio sito internet. "Ho sempre detto che la mia volontà è quella di legare la mia carriera e la mia storia a quella del Psg - fa sapere il 30enne attaccante uruguayano - Credo fortemente nelle capacità del club di perseguire gli obiettivi che si è prefissato e insieme possiamo condividere molte ambizioni per i prossimi anni". "Questo prolungamento di contratto - osserva da parte sua il presidente Nasser Al-Khelaifi - conferma la grande fiducia di Edinson nel nostro progetto. E lui, al momento, è semplicemente il miglior attaccante del mondo". Cavani, al Psg dall'estate del 2013 e il cui contratto sarebbe scaduto nel 2018, ha segnato 125 reti in 192 presenze in gare ufficiali e insegue il record di Zlatan Ibrahimovic (156 gol in 180 partite), che è il miglior marcatore di tutti i tempi del club.