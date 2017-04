Marchisio, questa Juve può vincere tutto

TORINO, 25 APR - "In Europa siamo cresciuti come mentalità: siamo rispettati". Parola di Claudio Marchisio: "Questa Juve - dice il centrocampista, tornato dopo la rottura del crociato dello scorso anno - può vincere tutto e questo aspetto mi ha trascinato in questi mesi. Ora il sesto scudetto, il più importante insieme al primo, e poi non bisogna fermarsi finché non smetto di giocare. Il Triplete? Un obbligo crederci, a questo punto della stagione: abbiamo un bel vantaggio in campionato, siamo in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia, dobbiamo essere convinti". Il suo obiettivo è tornare al massimo della forma in occasione del finale di stagione: ""È stata dura non giocare, la testa voleva fare certi movimenti e il corpo non rispondeva alle intenzioni. Sto migliorando e sono in linea con i programmi di recupero, sono pronto".