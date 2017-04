Gp Liberazione: Lotti ricorda Scarponi

ROMA, 25 APR - "Questa è un'edizione triste perché il lutto che ha colpito il mondo del ciclismo è qui tra noi. Tutti questi ragazzi che oggi correranno avranno ancora Michele nel cuore, nella testa e nelle gambe. E' un giorno triste che vogliamo comunque onorare correndo". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, ha dato il via ufficiale alla gara maschile del 72/o Gran Premio della Liberazione alle Terme di Caracalla a Roma, manifestazione svolta nel ricordo di Michele Scarponi. Il ciclista morto sabato per un incidente stradale mentre si allenava nel 2000 e nel 2001 aveva preso parte a questa corsa riservata agli under 23. "E' un'occasione per parlare non solo del decreto salva-ciclisti - ha precisato Lotti - ma di quanto ancora dobbiamo fare e dobbiamo tenere alta l'attenzione per la sicurezza nelle nostre strade. C'è ancora molto da fare: piste ciclabili, maggiore attenzione e maggiore cultura per la sicurezza dei ciclisti".