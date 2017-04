Ventura "la Spagna? Ce la fumiamo"

ROMA, 25 APR - "La Spagna? Ce la fumiamo". Così, mimando il gesto di portare la sigaretta alla bocca, il ct azzurro Giampiero Ventura fa un 'pronostico', in collegamento stamani con Edicola Fiore su Sky Uno, sulla sfida decisiva per l'accesso al Mondiale che attende l'Italia a settembre. Il tecnico, sorridente e tutto vestito d'azzurro - "ci vado anche a dormire" - scherza sulle sue fatiche di ct: "I consigli? Ci sono abituato. Quando arrivo in aeroporto mi fermano uno a uno e io chiedo le formazioni a tutti. Quando parto ne ho già una trentina già pronte e preparate e vado via pulito". Questa sera l'appuntamento, arricchito di contenuti inediti, sarà alle 20.30 su Sky Uno e TV8.