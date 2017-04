Mbappè nel mirino del Real Madrid

ROMA, 25 APR - Il giovanissimo attaccante del Monaco Kylian Mbappe' è l'obiettivo di tanti grandi club europei ma, secondo l'Equipe, il più deciso a muoversi è il presidente del Real Madrid. Florentino Perez vuol portare al di là dei Pirenei un nuovo campione per convincere i soci del club merengue a rieleggerlo nelle elezioni in programma l'estate prossima. I soldi non mancano e Perez potrebbe mettere sul piatto anche un centinaio di milioni. Arrivare a Mbappè potrebbe essere poi più facile che strappare alla Juventus Dybala, che per ora, secondo la stampa spagnola, resta l'obiettivo n.1 dei madrileni.