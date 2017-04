Serie B: Vicenza-Novara 3-1

VICENZA, 24 APR - Nell'anticipo della 38/ma giornata di serie B il Vicenza batte in rimonta il Novara e conquista 3 punti pesantissimi che la rilanciano nella corsa salvezza, mentre la formazione piemontese, alla seconda sconfitta di fila, vede allontanarsi la zona play-off. Nel primo tempo ospiti in vantaggio al 28' con Macheda, che trova la zampata in area e trafigge Vigorito, ma al 40' arriva il pareggio di Ebagua, ben servito in area da Orlando. Nella ripresa il Vicenza spinge, andando in vantaggio al 19' con Bellomo (gran tiro da fuori) e chiudendo i conti al 26' con Orlando, migliore in campo, la cui staffilata trafigge Da Costa. A 8' dalla fine espulso per proteste il tecnico Torrente, che chiede un rigore per un fallo di mano in area.