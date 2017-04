Roma: "Monchi è primo grande acquisto"

ROMA, 24 APR - "Monchi è il primo grande acquisto del mercato, ci sono tutte le premesse per avvicinarci ancora di più alla Juventus. Il gap è stato ridotto di molto, avvicinarci ulteriormente significa poter vincere qualcosa. La società vuole investire molto per far diventare la Roma una società importante a livello europeo". Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, prima del posticipo a Pescara. "Spalletti ha sempre detto che voleva concentrarsi sul finale della stagione e i risultati stanno arrivando. A fine stagione faremo tutte le valutazioni - ha affermato poi Massara parlando del futuro del tecnico -. Siamo molto felici di lavorare con lui e speriamo di poter continuare insieme".