Roma: ds Monchi firma per quattro anni

ROMA, 24 APR - Ramon Rodriguez Verdejo, noto come Monchi, è il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso lo ha comunicato sul proprio sito. L'ex dirigente del Siviglia, giunto in mattinata nella Capitale e che stasera assisterà a Pescara-Roma, ha firmato un contratto di quattro anni con un'opzione per il quinto. ""Do il benvenuto a Monchi e non vedo l'ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova entusiasmante era per il club - le parole del presidente James Pallotta -. Non potrei essere più felice per l'arrivo di un dirigente, comunemente riconosciuto come una delle migliori menti nel mondo del calcio". "Vorrei ringraziare il presidente e i dirigenti per avermi dato questa opportunità - le prime parole di Monchi -. Questo è un progetto esaltante e non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica".