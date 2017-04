Cairo, Belotti? Nessuno mi ha chiamato

TORINO, 24 APR - "Mi faccio sempre dare l'elenco degli accrediti, e ho visto che sono venuti a vedere le nostre partite gli addetti di tante belle squadre. Per il momento, però, nessuno mi ha telefonato per chiedermi Belotti". Il presidente del Torino Urbano Cairo interviene così sul futuro dell'attaccante granata. "Cento milioni sono tanti e spero non arrivino. Se così sono contento che rimanga con noi", dice il patron del club ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24. "Stiamo facendo una bella squadra - aggiunge - lui fa trenta gol con noi e andiamo in Europa... poi va al Mondiale fa dieci gol e lo vinciamo, ma non dite al mio vecchio mister, Ventura, che l'ho detto, perché non voglio mettergli pressione...".