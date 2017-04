Juve, Mandragora festeggia esordio

TORINO, 24 APR - "Un anno duro, pieno di sacrifici, con in testa solo questo momento: l'emozione lascia il posto alla gioia, la concentrazione diventa grinta, la speranza si tramuta in consapevolezza che la strada intrapresa è quella giusta, anche se c'è ancora molto da fare". Rolando Mandragora celebra così l'esordio in bianconero, dopo un anno difficile a causa di un brutto infortunio, nella vittoria della Juventus contro il Genoa. "Felice di aver esordito con la maglia della @juventus in questo stadio - aggiunge il centrocampista cresciuto calcisticamente nel vivaio del Genoa - davanti a questo pubblico, proprio contro il @Genoacfcofficial, la squadra che tanto mi ha dato e da dove tutto è iniziato! Avanti cosi!!!".