Ibrahimovic, tornerò più forte di prima

ROMA, 24 APR - "Non mi ritiro. Tornerò più forte di prima". Lo garantisce Zlatan Ibrahimovic con un post su Instagram in cui si riferisce all'infortunio ai legamenti di un ginocchio patito durante il match di ritorno dei quarti di Europa League contro l'Anderlecht. "Prima di tutto voglio ringraziarvi per il supporto e l'affetto che mi avete dimostrato - scrive lo svedese nel messaggio diretto ai suoi tifosi -. Mi sono infortunato e, per questo, starò fuori dal calcio per un pò. Lo supererò come ogni altra cosa e tornerò più forte di prima. Ho anche giocato su una gamba sola, quindi non ci sarà nessun problema. Una cosa è certa: deciderò io quando sarà il momento di dire basta. Ritirarsi adesso non è un'opzione". Non si sa comunque se Ibra rimarrà al Manchester United, visto che il suo contratto con i Red Devils scade a giugno.