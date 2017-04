Paolo Cannavaro replica a tifosi Napoli

NAPOLI, 24 APR - "Io ieri secondo alcuni ragionamenti contorti di alcuni tifosi dovevo scansarmi, dovevo dire all'arbitro che avevo preso la palla con la mano nonostante l'avessi presa con la testa". Lo afferma in un video sul suo profilo Instagram Paolo Cannavaro, difensore del Sassuolo, in queste ore attaccato sui social network da parte di tifosi del Napoli, sua ex squadra, per il presunto fallo di mano commesso ieri in area. Cannavaro ha postato il video per rispondere alle critiche, spiegando che per alcuni tifosi "avrei dovuto prendere la palla con la mano invece che con la testa, perché dovevo far vincere il Napoli. Mi dovevo scansare ieri perché sono napoletano. Questo significa che in 8 anni di Napoli non avete capito Cannavaro che professionalità ha. Fortunatamente l'ha capito il 95%-96% dei napoletani che sono intervenuti a mia difesa. Questo video è per loro e li ringrazio da vero tifoso del Napoli, che il Napoli ce l'ha qui (indica il cuore, ndr) e non ce l'ha sulla tastiera del telefonino".