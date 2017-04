Fiorentina: Tomovic, nessuna lesione

FIRENZE, 24 APR - Niente lesioni per Nenad Tomovic, il difensore della Fiorentina che sabato scorso ha lasciato il campo in anticipo, contro l'Inter, per un infortunio muscolare. Gli accertamenti eseguiti oggi hanno escluso lesioni strutturali muscoli-tendine: il giocatore ha già iniziato le terapie in attesa di un nuovo controllo previsto in settimana. Sotto osservazione anche Gonzalo Rodriguez che ha saltato le ultime due partite per una botta rimediata in allenamento alla gamba sinistra: il centrale argentino punta a rientrare domenica prossima quando la Fiorentina, tornata a lottare per l'Europa League dopo il successo per 5-4 sull'Inter e il ko interno del Milan con l'Empoli, sarà di scena a Palermo. I viola torneranno ad allenarsi domani dopo due giorni di riposo.