la Junior Tim Cup in campo a Torino

ROMA, 24 APR - Allo Juventus Stadium di Torino a vincere è stato l'entusiasmo dei ragazzi della Junior TIM Cup, progetto promosso da Lega Serie A, TIM e CSI, che prima della partita tra Juventus e Genoa sono scesi in campo per giocare. Le squadre dell'Oratorio Suor Paola di Bosconero e della Parrocchia S. Martino di Rivoli hanno pareggiato 4-4. A fine gara, i ragazzi hanno consegnato ai giocatori di Juve e Genoa la fascia da capitano della Junior TIM Cup per poi accompagnarli all'ingresso in campo, unione fra calcio professionistico ed oratoriale. La Junior TIM Cup, il torneo giovanile di calcio a 7 riservato agli Under 14, che per il 5/o anno verrà disputato nelle 16 città le cui squadre militano nella Serie A TIM 2016-2017, continua a regalare un grande sogno ai ragazzi degli oratori. Le squadre vincitrici dei tornei regionali disputeranno la fase finale della competizione in occasione della Finale di TIM Cup 2016-2017.