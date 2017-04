Barzagli, siamo in un momento positivo

TORINO, 24 APR - "Non era facile giocare contro il Genoa dopo le energie spese con il Barcellona: l'euforia della semifinale ci ha dato la carica giusta". Così Andrea Barzagli dopo la netta vittoria della Juventus sul Genoa. "Una partita molto bella, abbiamo corso tanto, pressato, giocato bene e l'abbiamo anche chiusa quasi subito", aggiunge il difensore bianconero. "Siamo in un momento positivo - sostiene - e dobbiamo affrontare questa ultima parte di stagione al massimo mentalmente". La Juve è attesa venerdì dalla trasferta di campionato contro l'Atalanta: dopo potrà concentrarsi sulla semifinale di andata di Champions League contro il Monaco. "Arriviamo alla partita con i monegaschi al massimo della condizione fisica e mentale - osserva Barzagli - Siamo in ballo su tutte e tre i fronti, siamo belli carichi, abbiamo una rosa ampia e vedremo come finirà. Noi ce la metteremo tutta per vincere tutto".