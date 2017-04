Tavecchio, diritti tv dettano calendario

ROMA, 24 APR - Campionato sempre più spezzettato nell'arco della giornata. Per l'anno prossimo si profila una domenica pomeriggio inedita per gli italiani, con tre sole partite di calcio in programma e tutte le altre sparpagliate in varie fasce orarie del fine settimana. Nulla è ancora definitivo anche se -ha detto il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio ai microfoni di 'Radio anch'io sport'- "in Spagna è già così". "Il calendario è tutto in funzione dei diritti tv e sui fusi orari del mondo -ha proseguito Tavecchio. Bisognerà cercare di compendiare le due cose con un risultato accettabile. Ho visto che in Spagna sono già tre le partite della domenica pomeriggio. E' un problema di fuso, di vendita di diritti, di mantenimento dei costi stellari delle grandi organizzazioni. Davanti a questi fatti bisogna prendere atto".