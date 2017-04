Tavecchio, ho scelto io i subcommissari

ROMA, 24 APR - "I sub commissari della Lega di Serie A li ho scelti personalmente, il resto sono solo illazioni": così il presidente della federcalcio Carlo Tavecchio che da pochi giorni è anche commissario straordinario della Lega. Intervenuto ai microfoni di Radio anch'io sport, Tavecchio ha difeso la scelta di Michele Uva e Paolo Nicoletti, i suoi due vice nell'incarico commissariale, da voci su possibili imposizioni dall'esterno. "Abbiamo applicato un principio di indipendenza -ha detto Tavecchio. I sub commissari li ho indicati io, conoscendoli, uno per l'aspetto gestionale e amministrativo, l'altro per quello giuridico. Tutte le illazioni le lascio fuori da qui".